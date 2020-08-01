В поезде "Киев - Мариуполь" трижды судимый мужчина из Запорожья избил пассажирку и пытался изнасиловать. Ее спасла проводница

1 августа, 2020, 18:22

В поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители

Об этом событии в соцсетях сообщила сама пострадавшая Анастасия Луговая, а также пресс-служба Укрзализныци и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который приводит имя задержанного и подробности его предыдущей криминальной биографии, рассказывает Еспресо.TV.

Пострадавшая рассказала, что ночью 31 июля около 3:00 она проснулась от ударов по голове в купе поезда.

Неизвестный, одетый только в трусы, взял также женщину за горло. Она начала кричать, от чего проснулся ее сын, который также начал кричать и просить "не бить маму". Мужчина хотел ударить ребенка, но женщина пообещала выполнить его требования, если он этого делать не будет.

Анастасия, в свою очередь, уговорила нападавшего позволить ей выйти в коридор, чтобы успокоить сына, после чего спряталась у проводницы. Преступник был задержан только в Киеве, в 7:11 утра, полицейскими, которых вызвал муж Анастасии.

По данным Геращенко, ранее уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

В 1996 году за угон автомобиля, в 1999 - за хулиганство, 2008 - за кражу.

"В Рудзька после трех судимостей был шанс жить нормальной жизнью и не нарушать закон. Однако он выбрал другой путь, и впереди его снова ждут долгие годы за решеткой", - отметил замминистра.

Также он рекомендует Укрзализныце на оплачиваемой основе обеспечивать охрану "для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb