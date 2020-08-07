В поездах будет военизированная охрана и "провокаторы": Укрзализныця разработала план усиления безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах для искоренения преступлений и нарушений при перевозках пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки.
По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, в рамках программы планируется подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий. Кроме того, планируется привлечение военизированной охраны и установка в пассажирских вагонах специальных средств контроля.
Укрзализныця также планирует привлечь профессиональную группу "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками и кражами на вокзалах.
Глава Укрзализныци отметил, что программа по повышению безопасности пассажиров будет представлена на следующей неделе.
- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине , которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020 г., судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят .
- По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты.
- В свою очередь, Министерство внутренних дел назвало условия , при которых полицейские будут охранять пассажирские поезда.
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