В поездах будет военизированная охрана и "провокаторы": Укрзализныця разработала план усиления безопасности

7 августа, 2020, 13:39

Укрзализныця планирует привлекать военизированную охрану и профессиональных провокаторов для предотвращения преступлений и правонарушений в поездах и на вокзалах

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах для искоренения преступлений и нарушений при перевозках пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, в рамках программы планируется подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий. Кроме того, планируется привлечение военизированной охраны и установка в пассажирских вагонах специальных средств контроля.

Укрзализныця также планирует привлечь профессиональную группу "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками и кражами на вокзалах.

Глава Укрзализныци отметил, что программа по повышению безопасности пассажиров будет представлена на следующей неделе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb