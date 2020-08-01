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Espreso.tvОбществоПопытка изнасилования в поезде "Киев - Мариуполь". Столичный Соломенский суд арестовал нападавшего

Попытка изнасилования в поезде "Киев - Мариуполь". Столичный Соломенский суд арестовал нападавшего

Вечером в субботу, 1 августа 2020 года, судья Соломенского районного суда города Киева Светлана Горбатовская удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой

Ему присуждено два месяца за решеткой без права выхода под залог, передает Еспресо.TV со ссылкой на информацию от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки", - заверил чиновник на своей странице в Facebook.

  • Рудзько является трижды судимым .
  • Преступление было совершено им в ночь с 31 июля на 1 августа.

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