Для защиты: работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками, - Криклий

4 августа, 2020, 14:19

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты

Об этом он заявил в эфире Общественного радио .

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант, как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше не использовать ничего вообще ", - подчеркнул Криклий.

Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине , которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.

1 августа 2020, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.

Полицейская охрана будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно , поскольку полиция настаивает, чтобы эти услуги предоставлялись платно.

В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb