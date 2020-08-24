Отравление Навального: Германия призвала Россию провести прозрачное расследование

24 августа, 2020, 22:03

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвали Россию провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального

Об этом говорится в их совместном заявлении.

Немецкие политики отметили, что клинические исследования берлинской клиники "Шарите", куда доставили Навального, подтвердили его отравлении. Поэтому они требуют от власти России установить и привлечь к ответственности всех причастных к отравлению Навального.

"Принимая во внимание, что Навальный играет важную роль в российской политической оппозиции, мы немедленно требуем расследовать все обстоятельства этого преступления до мельчайших деталей, и сделать это максимально прозрачно. Необходимо установить и наказать ответственных", - отметили они в заявлении.

Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .

клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану . Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .

Борис Зимин . Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

24 августа власти Германии заявила , что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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