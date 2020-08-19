Ослабленный Лукашенко - лучший подарок ослабевающему Путину, - Огрызко
Об этом он сообщил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Он (Александр Лукашенко, - ред.) еще пробудет, на мой взляд, на посту президента. Потому что ослабленный Лукашенко - лучший подарок Путину (Владимир Путин - президент РФ - ред.), Который также становится не сильным, который так же начинает ослабевать", - заявил Огрызко.
По его словам у Путина нет другого выхода, чем поддерживать Лукашенко, ведь это может представлять большую угрозу и его власти.
"У Путина нет другого выхода, чем поддерживать сего своего коллегу-диктатора. Держать определенные сценарии впрок, я имею в виду прямую военную интервенцию, а наоборот сейчас играть в чуть ли не либерального диктатора-соседа, который понимает, что там какие-то проблемы, но они сами между собой разберутся. Ибо другого варианта у него нет. Представьте себе, что Лукашенко уходит. Это означает, что для российского потребителя информации, вообще для любого человека, который хоть немножечко думает, означает, что можно сместить власть через народный протест, потому что власть лжет. Поэтому для Путина это огромная угроза, от которой он будет защищаться любыми методами, в том числе этим ослабленным диктатором Лукашенко", - подчеркнул Огрызко.
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