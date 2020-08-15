Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

15 августа, 2020, 15:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Читайте также: Русская рулетка для Лукашенко

Ранее 15 августа, Лукашенко заявил о намерении обсудить ситуацию в стране с Путиным и назвал ее угрозой Союзному государству.

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

Читайте также: Виталий Портников: "Майданов без политиков" не бывает

Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковский (Минск) и Александр Вихор (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько стихла, задержанных начали выпускать. Они имеют следы сильных побоев и серьезные травмы.

15 августа стало известно, что Александр Лукашенко собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb