Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

18 августа, 2020, 13:10

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Также Меркель заявила о необходимости отпустить политзаключенных и начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

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В понедельник правительство Германии возразил , что канцлер Ангела Меркель проводила телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко после выборов 9 августа.

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

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