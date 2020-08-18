Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Также Меркель заявила о необходимости отпустить политзаключенных и начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.
"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.
Читайте также: Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон-грата в ЕС
В понедельник правительство Германии возразил , что канцлер Ангела Меркель проводила телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко после выборов 9 августа.
Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-