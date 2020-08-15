В Кремле обнародовали подробности разговора Лукашенко и Путина

15 августа, 2020, 15:55

В Кремле рассказали подробности разговора президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что президенты обсудили по телефону происходящие в Беларуси.

"Александр Лукашенко сообщил о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы скоро будут урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся к тому, чтобы нанести вред взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

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Также в России дали положительную оценку передаче 32 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

"В связи с возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан - дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по этому вопросу. Достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтверждено настроение на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - отметили в Кремле.

Также отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

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Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковский (Минск) и Александр Вихор (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько стихла, задержанных начали выпускать. У нихт следы сильных побоев и серьезные травмы.

15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

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