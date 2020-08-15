В Кремле обнародовали подробности разговора Лукашенко и Путина
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Отмечается, что президенты обсудили по телефону происходящие в Беларуси.
"Александр Лукашенко сообщил о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы скоро будут урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся к тому, чтобы нанести вред взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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Также в России дали положительную оценку передаче 32 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
"В связи с возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан - дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по этому вопросу. Достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтверждено настроение на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - отметили в Кремле.
Также отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Справка
Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.
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Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).
Было задержано около 7 тыс. белорусов.
Есть сотни раненых.
Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковский (Минск) и Александр Вихор (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.
После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько стихла, задержанных начали выпускать. У нихт следы сильных побоев и серьезные травмы.
- 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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