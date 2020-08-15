Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи Беларуси

15 августа, 2020, 20:11

Александр Лукашенко заявил, что Россия готова предоставить по запросу Беларуси военную помощь

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия по запросу Беларуси окажет всестороннюю помощь для обеспечения безопасности.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Именно эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялась продолжительная, подробная беседа о ситуации. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал Лукашенко.

Напомним, 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле рассказали подробности разговора президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb