Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи Беларуси
Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия по запросу Беларуси окажет всестороннюю помощь для обеспечения безопасности.
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Именно эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялась продолжительная, подробная беседа о ситуации. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал Лукашенко.
- Напомним, 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
- В Кремле рассказали подробности разговора президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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