Путин второй раз за выходные поговорил с Лукашенко и пообещал помочь Беларуси
16 августа, 2020, 15:20
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй за выходные телефонный разговор
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Президенты в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси после выборов.
"Продлено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом давления, которое оказывается на республику извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в решении проблем, возникших на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
- Напомним, 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
- В Кремле рассказали подробности разговора президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
- Александр Лукашенко заявил, что Россия готова предоставить по запросу Беларуси военную помощь
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