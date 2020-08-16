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Espreso.tvОбществоПутин второй раз за выходные поговорил с Лукашенко и пообещал помочь Беларуси

Путин второй раз за выходные поговорил с Лукашенко и пообещал помочь Беларуси


фото: kremlin.ru
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй за выходные телефонный разговор

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Президенты в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси после выборов.

"Продлено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом давления, которое оказывается на республику извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в решении проблем, возникших на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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