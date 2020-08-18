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Espreso.tvМирПосле переговоров с Францией и Германией Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор

После переговоров с Францией и Германией Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор


фото: belta
Президент Беларуси Александр Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно переговоров с Германией и Францией

Об этом сообщает БЕЛТА .

18 августа состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что Путин рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации, касающейся Беларуси.

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