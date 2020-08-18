После переговоров с Францией и Германией Лукашенко с Путиным провели еще один телефонный разговор
18 августа, 2020, 18:18
Президент Беларуси Александр Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор относительно переговоров с Германией и Францией
Об этом сообщает БЕЛТА .
18 августа состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что Путин рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации, касающейся Беларуси.
- Напомним, 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
- В Кремле рассказали подробности разговора президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
- Александр Лукашенко заявил, что Россия готова предоставить по запросу Беларуси военную помощь.
- 16 августа президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели вторуй за выходные телефонный разговор.
- 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.
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