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Espreso.tvОбщество"Вагнеровцы" в Беларуси: Венедиктову не приглашали в Минск официально, - ОГП

"Вагнеровцы" в Беларуси: Венедиктову не приглашали в Минск официально, - ОГП

Беларусь не посылала официального приглашения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных боевиков ЧВПК "Вагнер", которые участвовали в боях против Украины на Донбассе

Об этом сообщили Радио Свобода в Офисе генпрокурора.

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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