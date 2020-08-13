"Вагнеровцы" в Беларуси: Венедиктову не приглашали в Минск официально, - ОГП

13 августа, 2020, 20:41

Беларусь не посылала официального приглашения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных боевиков ЧВПК "Вагнер", которые участвовали в боях против Украины на Донбассе

Об этом сообщили Радио Свобода в Офисе генпрокурора.

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.

5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.