В Минске 250 женщин вышли с белыми цветами, протестуя против насилия силовиков

12 августа, 2020, 12:07

250 белорусских женщин вышли в белом с цветами к Комаровке (Минск), чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков и солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами

Об этом сообщает Телеграмм канал NEXTA Live.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчет голосов", - говорят участницы акции.

"Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны".

Цепь протянулась вдоль Комаровки и дома мебели.

Милиция попросила участников разойтись, сообщает "Наша Нива". Девушки возложили цветы вдоль дороги и начали расходиться, положив руки за голову, но в конце остановились и продолжали стоять вдоль дороги. Милиционерам кричат: "Остановите насилие! Вас делают убийцами! Милиция - убийцы!".

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

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новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей. На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.

погиб протестующий, это подтвердили в МВД. Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская поехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановская находится в безопасности в Литве.

неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановская находится в безопасности в Литве. На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение , в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях.

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