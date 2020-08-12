Протесты в Беларуси: задержали девятерых украинцев и избили украинского журналиста, - СМИ

12 августа, 2020, 12:05

В Беларуси во время акции протеста, которые начались 9 августа после выборов президента в связи с объявлением Лукашенко их победителем, задержали 9 украинцев, а также избили фотокорреспондента Associated Press с Украины

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос Общественного .

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался ", - говорится в ответе пресс-службы МИД.

Согласно ей, посольство также получило сообщение о задержании в городе Витебске 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует. Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

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новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей. На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.

погиб протестующий, это подтвердили в МВД. Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.

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