Белорусов призывают к общенациональной забастовке

11 августа, 2020, 07:35

Белорусские оппозиционеры призывают к общенациональной забастовке в стране

Призыв начать забастовку появился в телеграмм-канале NEXTA Live, через который происходит координация действий оппозиции.

"Общенациональной забастовкой мы добьемся: признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь; освобождения всех политических заключенных, проведения новых честных выборов", - говорится в сообщении.

Авторы этой информации призывают белорусов расклеить листовки о забастовке на стенах предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах.