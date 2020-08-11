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Espreso.tvМирБелорусов призывают к общенациональной забастовке

Белорусов призывают к общенациональной забастовке


фото: Наша Ніва
Белорусские оппозиционеры призывают к общенациональной забастовке в стране

Призыв начать забастовку появился в телеграмм-канале NEXTA Live, через который происходит координация действий оппозиции.

"Общенациональной забастовкой мы добьемся: признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь; освобождения всех политических заключенных, проведения новых честных выборов", - говорится в сообщении.

Авторы этой информации призывают белорусов расклеить листовки о забастовке на стенах предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах.

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