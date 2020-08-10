В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение
10 августа, 2020, 20:22
Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что на кандидатку в президенты Светлану Тихановскую готовили покушение
Об этом сообщает Белта со ссылкой на главу комитета Валерия Вакульчик.
"Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение, что нужна "сакральная жертва". Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан", - сказал он.
Он добавил, что по поручению Лукашенко отправил 120 спецназовцев для охраны объединенного штаба.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка, власти задержали десятки рабочих.
- В Минске во время второго дня протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов.
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