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Espreso.tvОбществоВ КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение

В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что на кандидатку в президенты Светлану Тихановскую готовили покушение

Об этом сообщает Белта со ссылкой на главу комитета Валерия Вакульчик.

"Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение, что нужна "сакральная жертва". Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан", - сказал он.

Он добавил, что по поручению Лукашенко отправил 120 спецназовцев для охраны объединенного штаба.

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