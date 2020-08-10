Рост трафика из-за кибератак: "Белтелеком" объяснил недоступность новостных сайтов в интернете

10 августа, 2020, 13:43

Государственная телекоммуникационная компания "Белтелеком" прокомментировала недоступность в интернете новостных и других сайтов во время дня выборов и ночи протестов

Об этом сообщает Tut.by .

"Системы компании в течение последних 24 часов фиксировали многочисленные кибератаки различной интенсивности на сайтах и ресурсах Beltelecom. Это привело к значительной перегруженности каналов, выходу из строя и неисправности телекоммуникационного оборудования, а следовательно, к трудностям с доступом абонентов к определенным ресурсам и служб" , - говорится в сообщении.

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В "Белтелекома" отметили, что прилагают все усилия, чтобы восстановить ситуацию до конца дня 10 августа.

Как отмечают на сайте, в предыдущие годы в таких ситуациях было обнаружено ex post facto, что причина была внутри Беларуси.

В то же время, как передает БелТА, Александр Лукашенко заявил, что отключение интернета в Беларуси происходит из-за границы.

"Кому-то хочется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идут эти блокировки. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы ", - рассказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, на страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям".

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