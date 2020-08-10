Рост трафика из-за кибератак: "Белтелеком" объяснил недоступность новостных сайтов в интернете
Об этом сообщает Tut.by .
"Системы компании в течение последних 24 часов фиксировали многочисленные кибератаки различной интенсивности на сайтах и ресурсах Beltelecom. Это привело к значительной перегруженности каналов, выходу из строя и неисправности телекоммуникационного оборудования, а следовательно, к трудностям с доступом абонентов к определенным ресурсам и служб" , - говорится в сообщении.
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В "Белтелекома" отметили, что прилагают все усилия, чтобы восстановить ситуацию до конца дня 10 августа.
Как отмечают на сайте, в предыдущие годы в таких ситуациях было обнаружено ex post facto, что причина была внутри Беларуси.
В то же время, как передает БелТА, Александр Лукашенко заявил, что отключение интернета в Беларуси происходит из-за границы.
"Кому-то хочется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идут эти блокировки. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы ", - рассказал Лукашенко.
По словам президента Беларуси, на страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям".
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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