Протесты в Беларуси: за ночь было задержано около 3 тыс. граждан, протесты прошли в 33 городах, - МВД страны

10 августа, 2020, 12:16

По информации МВД Беларуси в ночь с 9 на 10 августа в стране прошли протесты в 33 населенных пунктах, задержано около 3 тыс. человек

Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на министерство внутренних дел Беларуси.

В Минске за ночь задержали около тысячи человек. Милиция сообщает о том, что пострадали 50 протестующих, а погибших нет, хотя СМИ информируют о жертвах.

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Отмечается, что крупнейшие противостояния были в Пинске:

"Группа граждан с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции", - говорится в сообщении.

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