Протесты в Беларуси: за ночь было задержано около 3 тыс. граждан, протесты прошли в 33 городах, - МВД страны
10 августа, 2020, 12:16
По информации МВД Беларуси в ночь с 9 на 10 августа в стране прошли протесты в 33 населенных пунктах, задержано около 3 тыс. человек
Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на министерство внутренних дел Беларуси.
В Минске за ночь задержали около тысячи человек. Милиция сообщает о том, что пострадали 50 протестующих, а погибших нет, хотя СМИ информируют о жертвах.
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Отмечается, что крупнейшие противостояния были в Пинске:
"Группа граждан с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции", - говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Напомним, народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства.
- Напомним, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановска - 9.9%. Другие кандидаты якобы набрали менее 2% голосов.
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