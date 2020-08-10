Призываем не признавать результаты выборов в Беларуси, - заявление депутатов Рады

10 августа, 2020, 11:34

10 августа межфракционное объединение Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь" призвало не признавать легитимность выборов президента в соседней стране

Об этом нардепы из межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" заявили на брифинге, передает Еспресо.TV.

"К сожалению, то, что там произошло, выборами назвать невозможно. Мы увидели грубую фальсификацию выборов, которая, после того, как люди вышли на улицу защитить свой голос и свои права, превратилась в насилие против мирных протестующих. Происходившее ночью в Минске - это ужасно. Мы возмущены действиями силовиков. Мы выражаем свою поддержку всем людям, которые мирно защищают свое право избрать себе власть", - отметил инициатор межфракционного объединения, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

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Депутат зачитал заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" по поводу непризнания легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих.

"Мы призываем Верховную Раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси в 2020 году", - говорится в заявлении.

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В заявлении депутаты солидаризировались с протестующими, призвали к прекращению насилия и выразили соболезнования семье погибшего ночью в Минске.

"Уважаемые друзья, возможно вы помните, как Беларусь начала развиваться после того как исчез Советский Союз. В то время в Беларуси как и в Украине появились национально-демократические движения. Было очень много людей, которые стремились к европейскому будущему Беларуси. Сейчас, к сожалению, мы не видим этих людей в Белорусском политическом пространстве ... Почему это произошло ?, потому что диктатор, когда пришел к власти, он уничтожил в первую очередь те национально-патриотические силы, которые сразу были направлены на то, чтобы Беларусь двигалась в направлении европейских стран, европейских ценностей, ЕС, НАТО ", - отметил нардеп Николай Княжицкий. По его словам Россия сейчас делает все, чтобы манипулировать Беларусью и президентом Александром Лукашенко. "В чем интерес Украины? Интерес в том, чтобы белорусский народ вместе с украинским мог свободно присоединиться к европейской семье народив.Якщо этого не произойдет, а именно сейчас, можно сказать, происходит такой выбор будущего, то Беларусь, к сожалению, имеет все шансы потерять независимость, присоединиться к стране-агрессору областями, как говорил Владимир Путин, или же стать нормальной демократической страной ", - отметил Николай Княжицкий.

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