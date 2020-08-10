Выборы в Беларуси: нардеп-"слуга" Шевченко поздравил Лукашенко
Короткий текст поздравления размещен на странице депутата в Facebook. По состоянию на 7.15 10 августа поздравление присутствует на странице.
"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинского-белорусского дружбы!", - написал народный избранник. Шевченко также поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".
Коллега нардепа по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях оценила такой поступок с использованием ненормативной лексики. "Сочувствую", - написал в ответ Шевченко.
Ранее этот нардеп отметился участием в прямом эфире российского пропагандистского телевизионного шоу.
Читайте также: С флагами против водометов, "космонавтов" и слезоточивого газа. Фотохроника из Минска
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-