Выборы в Беларуси: нардеп-"слуга" Шевченко поздравил Лукашенко

10 августа, 2020, 07:14

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства

Короткий текст поздравления размещен на странице депутата в Facebook. По состоянию на 7.15 10 августа поздравление присутствует на странице.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинского-белорусского дружбы!", - написал народный избранник. Шевченко также поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

Коллега нардепа по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях оценила такой поступок с использованием ненормативной лексики. "Сочувствую", - написал в ответ Шевченко.

Ранее этот нардеп отметился участием в прямом эфире российского пропагандистского телевизионного шоу.

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Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .

Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.