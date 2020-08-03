Выборы-2020 в Беларуси: как запугивает власть и к чему готовится оппозиция

4 августа, 2020, 10:22

Дмитрий Добрый

События этого лета в соседней с нами Беларуси можно сравнить с настоящим вулканом

Усталость от непрерывного 26-летнего единоличного правления, своеобразное отношение власти к угрозе пандемии Covid-19, низкий уровень жизни, отказ власти от европейской интеграции и дальнейшее втягивание в "русский мир" сделали свое дело и вывели на улицы, площади, парки, скверы, стадионы и другие разрешенные и не разрешенные властями места проведения митингов невиданное до сих пор количество людей. По заключению местных наблюдателей, столько народу там никогда не выходило за все годы формальной государственной независимости. Разве что на "чернобыльские" акции удавалось собрать примерно такое же количество людей, но далеко не везде.

Причем речь идет не о крупных городах и агломерации, а о всей без исключения Беларуси. В некоторых маленьких городах и городках против Александра Лукашенко, который вполне предсказуемо решил шестой раз подряд возглавить страну, собирается не менее 10% населения.

И это, заметьте, при полном отсутствии, или же стерильности, тщательно зачищенного политического и информационного поля. В стране, где без представления о свободных выборах выросло целое поколение, где нет классических партий (89 из 110 депутатов нижней палаты парламента официально беспартийными), где отсутствуют какие-либо значительные иностранные инвестиции, кроме российских, где политика долгое время вызывала чувство страха, отвращения и равнодушия.

Что важно, рекордные по количеству присутствующих встречи недовольных властью проходят на 99,99% под де-факто запрещенным бело-красно-белым флагом Беларуси, табуированным в Белорусской ССР и лукашенковской Республике Беларусь, которая вернулась к слегка видоизмененным советским символам.

Главные лозунги - тоже "националистические": "Жыве Беларусь! - Жыве вечна!".

Да, на митингах этих со сцены пока звучит преимущественно русский язык, хотя приветствуют друг друга выступающие и наиболее эмоциональные вещи произносят непосредственно на родном языке. Но противники Лукашенко вынуждены считаться с печальной реальностью. Вследствие десятилетий проводимой режимом всеобъемлющей русификации, по последним открытым данным ЦРУ США, на русском в Беларуси постоянно общаются 70%, тогда как 84% населения определяют самих себя как белорусы, 8% - как россияне, 3% - как поляки, 2% - как украинцы , 3% - другие.

Однако взгляды, цели и задачи у оппозиционеров в 2020-м такие же, как и раньше, разворот в Европу, белорусское национальное, экономическое и социальное возрождение, возвращение национального гимна, флага, герба, утверждение белорусского языка. На народных вечах, полные видеозаписи которых доступны всем желающим, никто не зовет "на помощь" Россию, Путина и не призывает к нарушению территориальной целостности государства.

Да и не стали бы поддерживать якобы инспирированное российскими спецслужбами, как некоторые считают, движение Лех Валенса, Лешек Бальцерович и основатели польской "Солидарности". Не делали бы заявлений на их защиту нобелевская лауреат Светлана Алексиевич или украинский литератор Александр Ирванец.

30 июля. Минск

Более того, на этот раз к традиционной программе белорусской оппозиции добавились два существенных пункта:

1) выход из Союзного с РФ государства;

2) возврат действия долукашенковской конституции 1994 года - с ограничением на президентские каденции и другими отмененными позже признаками демократического строя.

Из записанного еще на свободе интервью для Deutsche Welle:

Сергей Тихановский:

"Я не думаю, что это (отношения Беларуси и России после возможной победы над Лукашенко, - авт.) будет возможным в пределах Союзного государства. Мне кажется, этот проект себя исчерпал. Если Беларусь хочет быть свободной, самостоятельной, она не сможет дальше находиться в составе этого Союзного договора, она должна из него выйти ".

Виктор Бабарыка:

"У нас есть определенный перекос, от которого мы вряд ли сможем мгновенно отойти. Самое важное - это выстраивать отношения с основными нашими партнерами, а дальше отходить от края пропасти - потери суверенитета, делая так, чтобы партнерства были экономически выгодными и не приводили к зависимости" .

Давление, давление и снова давление

"Предвыборная агитация идет в неравных условиях: в поддержку кандидата Александра Лукашенко задействован административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ", - читаем мы в отчете правозащитного центра "Вясна" за 3 августа.

"Продолжается давление на граждан страны, которые публично выражают свою гражданскую позицию... В целом следует отметить, что президентская кампания проходит на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере нагнетания страха и запугивания общества", - отмечают правозащитники.

"Вясна" также сообщает о нескольких десятках оппозиционеров в местах лишения свободы и следственных изоляторах. 24 из них содержались там еще с начала избирательной кампании 2020 (это главная оппозиционная "четверка", а именно не допущены к регистрации кандидатами в президенты харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановский и банкир, экс-глава филиала "Газпромбанка" в Беларуси Виктор Бабарыка с сыном Эдуардом, их называют "новой оппозицией", а также "старые" оппозиционеры Николай Статкевич и Павел Северинец, которые им помогают, и команды названных политиков). Еще 50 (13 из них до сих пор под стражей) добавились после столкновений с милиционерами 14-15 июля в Минске, когда из всех реально не контролируемых Лукашенко кандидатов Центризбирком допустил к президентской гонке одну Светлану Тихановскую, жену Сергея, да и то с расчетом на ее полную неопытность и условную технологию а-ля "зрелый, опытный, хорошо известный руководитель побеждает малоизвестную женщину", или как ее назвал Лукашенко, "беднягу".

Как и в путинской России, стать задержанным во время протестов в лукашенковской Беларуси несложно. 14-15 июля по всей стране насчитывалось 420 таких случаев, в Минске - 330. Большинство из них закончились штрафами или кратковременным пребыванием за решеткой.

50 человек схватили прямо в здании столичной приемной КГБ, куда они принесли ходатайство об освобождении Бабарыко.

Также не прекращаются точечные аресты популярных белорусских блогеров.

Оппозицию это не останавливает, а наоборот, все больше накаляет.

"Не бойтесь милиционера - это человек, не бойтесь автозака - это машина", - объясняют на митингах.

К более жестким формам работы переходит и противоположная сторона.

Светлана Тихановская позаботилась чтобы ее детей вывезли за границу. То же самое сделала и семья не допущенного к выборам на стадии регистрации политика, дипломата, в прошлом посла Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки, а сейчас влиятельного IT-предпринимателя Валерия Цепкало. Сейчас он находится в Киеве, а его жена Вероника Цепкало сопровождает Тихановскую в общении с избирателями.

"Прокуратура пришла в школу к моим детям, и началась проверка. У меня двое сыновей, они только что закончили первый класс. Они (правоохранители, - авт.) знают, что один ребенок очень привязан ко мне, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце - и именно против этого ребенка они начали вести "расследование"! Они начали собирать информацию о том, какая я мать", - пояснила Вероника тысячам собравшихся на митинге 26 июня в Речице.

"Начните копать могилу для себя"

Объектом запугивания становятся не только те, кто публично не согласен с властью. Через государственное ТВ и газеты "работают" с теми, кто остается дома, или же, если и приходит на оппозиционные акции, еще точно не определился, как ему быть в "час "Х".

Ждать особой деликатности здесь не стоит.

Например, возьмем главную газету Администрации президента РБ "Советскую Белоруссию", которая сейчас выходит под брендом "СБ. Беларусь сегодня".

Из колонки сторонника президента, создателя белорусского КВН, шоу-мена Андрея Муковозчика:

"Поэтому хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем дядям с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь.

Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно - без этого бабский бунт (потому что на оппозиционной сцене выступают женщины, - авт.) до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа - это альфа и омега. Никто вас, естественно, предупреждать не будет - наоборот, направят как раз туда, где горячее. Поэтому лучше снимайте белое и готовьте черное.

Цветная революция - это могила для государства. Мы это видели, много раз убеждались, знаем. И вы хотите ее вырыть, лопаты уже в руках. Тогда вспомните народную мудрость - и начните копать могилу для себя".

При этом последний абзац выделен жирным.

Источником "черного" PR есть являются и выступления, собственно, президента Лукашенко или сообщения пресс-служб белорусского Комитета государственной безопасности и Следственного комитета.

Против лидеров протеста, и без того заключенных, обернулось показательное задержание 33 российских бойцов ППК "Вагнера" (в т.ч. подтвержденных участников военных преступлений в Украине) во время совсем не законспирированного и не скрытого отдыха в санатории "Белорусочка" (пропрезидентской Федерации профсоюзов, которой руководит председатель инициативной группы по выдвижению Лукашенко в президенты Михаил Орда) на окраине Минска. Произошло это 29 июля, а уже 30-го против Тихановского и Статкевича открыли новые, "вагнеровские", уголовные дела - по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК Беларуси (подготовка массовых беспорядков) и по ч. 3 ст. 130 УК (возбуждение национальной, расовой, религиозной или иной социальной розни или вражды). Кроме того, 29 июля - аккурат накануне вероятного массового митинга Тихановской-Цепкало-Колесниковой в Минске, а именно таким он, предсказуемо, и оказался, срочно собрался Совет безопасности Беларуси. На нем было решено "усилить контроль за допуском в места проведения мероприятий, обеспечением безопасности, проверкой людей".

В то же время 2 августа Лукашенко попросил избежать "жестких мер" к "вагнеровцам":

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении их принимать какие-то жесткие меры".

И такая отличительная подробность. До сюжета с "вагнеровцами" оставалось 5 дней, а глава государства 24 июля почему-то говорит об угрозе от определенных "ЧВК" ("частных военных компаний»).

"На майдан, если своих нет (у нас мало "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании, - прим.), по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах ", - заявлял он под стенограмму на встрече со спецназовцами.

В тот день, 24-го, президент посетил спецназовцев Министерства обороны в Марьиной Роще, а 28 июля побывал у спецназовцев Министерства внутренних дел в Уручье.

Обе части - рядом с Минском.

Также в конце июля назначены новый руководитель КГБ Беларуси по Минску и Минской области и новый заместитель главы данного ведомства, ответственного за "работу" с оппозицией.

Он или Она?

Когда 14 июля стало окончательно известно, что на выборы допущено не самого рейтингового весной оппозиционера Сергея Тихановского, не Виктора Бабарыко или Сергея Цепкало, а Светлану Тихановскую, которая и подписи собирала, и документы сдавала "про запас", на альтернативных сценариях событий, казалось бы, можно ставить жирную точку. Или рисковать и за три недели до даты голосования пойти на неоправданное на первый взгляд сочетание фамилии Тихановских с финансами штабов Бабарыко и Цепкало, объединения в лице скромной домохозяйки, филолога по образованию госпожи Тихановской. А чтобы никто не сомневался относительно единодушия антилукашенковского лагеря, выступать она будет всегда совместно с Вероникой Цепкало и представительницей Бабарыко Марией Колесниковой. Так и уверенности больше, и надежности.

И началось.

Спровоцированная самим президентом игра на противопоставление сработала.

Новая, молодая, обычная женщина, которая совсем не хочет какой-то власти и заранее обязуется через полгода провести свободные и честные перевыборы и избавиться полученных полномочий в пользу того, кому будут доверять избиратели. Это с одной стороны.

А с другой? 65-летний Александр Григорьевич Лукашенко с совокупной продолжительностью правления, длиннее, чем у Брежнева. Еще три года - и будет, как у Сталина.

Который увлекается авторитарными режимами Средней Азии и их методами "наведения порядка".

Вот слова Лукашенко по представлению нового правительства 4 июня 2020 г., на том, на котором он пугал "отмороженной, так называемой радикальной оппозицией":

"Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом ходил в столице Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, которые с бородачами боролись.

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил мятеж, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, по крайней мере некоторые. Ну, мы напомним".

Кто и как будет считать голоса

Самое сложное для оппонентов действующего белорусского президента будет документально доказать, что это они победили 9 августа.

Но в условиях препятствования допуску на избирательные участки не только иностранных, а хотя бы отечественных наблюдателей и журналистов, при отсутствии на участках видеокамер и то же самое, обратите внимание, не сможет уверенно и понятно для всех осуществить и Лукашенко. А верить ему на слово и полностью зависимой от него Центральной избирательной комиссии во главе с неизменной (руководит она Комиссией вплоть с 1996 года) Лидией Ермошиной, после открыто продемонстрированного отказа голосовать за него невероятного по объемам человеческого наводнения, будет крайне и крайне непросто, точнее невозможно.

И вряд ли кто-то из мировых лидеров на следующий день после голосования, 10 августа, будет приветствовать его с «переизбранием». Москва тоже возьмет паузу. Исключение могут составлять только давние партнеры Минска в Каракасе (Венесуэла).

Чтобы выйти из технического тупика объединенная оппозиция запустила электронную платформу параллельного подсчета голосов Belarus2020.org. Основой ее действия является не запрещенное действующим законодательством Беларуси фотографирование бюллетеня с обеих сторон в кабинке для голосования.

Заходить туда можно со смартфона с белорусским телефонным номером через Viber или Telegram. Также предусмотрена геолокация.

На сегодня там зарегистрировалось 672 100 избирателей или почти 10% от их общего количества (6 880 605).

Итак, "Плошча"

Несмотря на это бюллетени или их фотографии будут главным доводом проводников и участников мирной белорусской революции. Да, революции. Потому что - представим себе красивый и наиболее интелигентный по ряду обсуждаемых вариант - Лукашенко сразу отступит и вдруг согласится на тех или иных условиях передать власть, это тоже будет "революцией". Которая невозможна без гигантских митингов последних двух недель.

Основанием №1 считать, что Александр Лукашенко после 9 августа не является законно избранным президентом, будет Майдан (белорусская "Плошча") в форме наиболее численной критической массы народа.

Порядок его проведения описан в недавней программной статье кандидата в президенты 2010 года, наказанного лишением свободы и принудительным изъятием ребенка у родственников, сейчас политэмигранта Андрея Санникова. Называется она "План Победы" и содержит следующие указания:

"500 тыс. мирных граждан Беларуси на улицах, площадях, парках, стадионах, в пешеходных зонах городов в день голосования 9 августа 2020;

- а потом, с утра и до вечера следующего дня 10 августа 2020 - 1 миллион, который представляет всю Беларусь, новую Беларусь;

- и, наконец, в последующие дни - 2 миллиона (можно и больше), для поддержки перемен".

В дополнение планируется общенациональная забастовка. Прежде всего в областных центрах и на промышленных предприятиях стратегического значения, на что предварительно дали согласие независимые профсоюзы.

Конечно, в оппозиции предполагают, что Лукашенко способен пойти по пути Януковича и отдать приказ вести огонь на поражение боевыми патронами по безоружным гражданам, но есть серьезные сомнения в наличии необходимых исполнителей.

Ставка на исключительно мирный протест - это еще и гарантия от грубого вмешательства Кремля. Предпосылок к сепаратизму и созданию локальных аналогов "ДНР" - "ЛНР" в Беларуси на данный момент нет. Лукашенко стал резко непопулярным во всех без исключения регионах, отступать ему некуда. И "зеленые человечки" неизбежно повлекут за собой новые болезненные для РФ международные санкции и гарантированно еще больше отвернут от России белорусский народ.

"Окно возможностей" для автоматической замены Lukashenko hard на Lukashenko hard потеряно.

Лучший период для вмешательства России и относительно элегантного аншлюса "младшей сестры" был год назад, когда Беларусь, с одной стороны, выдворила скандального российского посла Михаила Бабича, а с другой, еще не успела договориться и начать получать нефть от других поставщиков (в т.ч. от Соединенных Штатов).

Первое февраля. Встреча с государственным секретарем США Майком Помпео

Сейчас же Москва, судя по всему, будет ждать, когда все успокоится. И надеяться на разговор даже не со Светланой Тихановскою, а с ее мужем и всеми остальными, которых месяцев через 5-6 законно изберет народ Беларуси. Те же будут прочно привязаны к настроениям тех миллионов, которым будет принадлежать "Площа". И к новоизбранным депутатам Палаты представителей Национального собрания, где, безусловно, как и в украинском, грузинском или латышском парламенте будут представлены разные силы. Где будут разные фракции, группы, где будет демократия. Где после мучительной прививки от диктатуры основные решения, как и на тот момент в стране в целом, будут приниматься не единолично, а коллегиально.

Трудно, иногда медленно, а то и неуверенно, но будут.

И каким бы странным и необычным это для кого-то теперь не звучало, но у белорусского народа есть уникальный шанс получить статус главного игрока в белорусской политике.

9-10 августа для него все только начнется.