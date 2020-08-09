На въездах в Минск стоят бронеавтомобили
9 августа, 2020, 12:25
Утром в воскресенье, 9 августа 2020 года, на въездах в Минск появились военные бронированные авто
Об этом со ссылкой на минское Euroradio передает Еспресо.TV.
Наряду с ними также установлено передвижные посты ГАИ.
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"Силы безопасности выборочно проверяют транспортные средства. Свидетели говорят, что они останавливают машины с неминскими номерными знаками", - отмечается в сообщении.
- Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основная голосования на очередных выборах президента Республики Беларусь . При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовало досрочно, а на Гомельщине - 54%.
- Еще с вечера люди в гражданском установили металлическую ограду вокруг Дворца профсоюзов и Дворца республики в Минске .
- Права молодежь из Харькова уже заявила, что в случае необходимости готова отправиться в поддержку народа Беларуси.
- Подробные советы белорусской оппозиции дал украинский военный, политический и общественный деятель Мирослав Гай .
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