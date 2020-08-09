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Espreso.tvМирНа въездах в Минск стоят бронеавтомобили

На въездах в Минск стоят бронеавтомобили

Утром в воскресенье, 9 августа 2020 года, на въездах в Минск появились военные бронированные авто

Об этом со ссылкой на минское Euroradio передает Еспресо.TV.

Наряду с ними также установлено передвижные посты ГАИ.

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"Силы безопасности выборочно проверяют транспортные средства. Свидетели говорят, что они останавливают машины с неминскими номерными знаками", - отмечается в сообщении.

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