Лукашенко - оппозиции: "Если вы провоцируете, получите в ответ то же самое"
Об этом со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" передает Еспресо.TV .
Свои слова он обратил к оппозиции и тем белорусам, которые ее поддерживают.
"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, обидеть (как это вы делали сначала больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами встанет на колени и будет целовать песок, по которому вы ходили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет", - отметил Лукашенко.
"Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть", - добавил он.
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