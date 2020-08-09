 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДлинные очереди к избирательным участкам подтверждают фальсификации со стороны ЦИК Беларуси, - СМИ

Длинные очереди к избирательным участкам подтверждают фальсификации со стороны ЦИК Беларуси, - СМИ

В первой половине дня в воскресенье, 9 августа 2020 года, по всей территории Республики Беларусь заметны значительные очереди на входе на избирательные участки. Соответствующие фотографии белорусы публикуют в соцсетях и направляют редакциям СМИ

По мнению журналистов, это обстоятельство свидетельствует в пользу версии о умышленно завышенных показателей явки на досрочном гоосуванни (шло с 4 августа), которые озвучены Центризбиркомом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Хартыя'97 .

"Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются на избирательные участки в Беларуси. Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации", - отмечает издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

9 августа, 2020 воскресенье

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать