Длинные очереди к избирательным участкам подтверждают фальсификации со стороны ЦИК Беларуси, - СМИ

9 августа, 2020, 13:23

В первой половине дня в воскресенье, 9 августа 2020 года, по всей территории Республики Беларусь заметны значительные очереди на входе на избирательные участки. Соответствующие фотографии белорусы публикуют в соцсетях и направляют редакциям СМИ

По мнению журналистов, это обстоятельство свидетельствует в пользу версии о умышленно завышенных показателей явки на досрочном гоосуванни (шло с 4 августа), которые озвучены Центризбиркомом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Хартыя'97 .

"Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются на избирательные участки в Беларуси. Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации", - отмечает издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb