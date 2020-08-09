В Минске установили ограду вокруг Дворца республики

9 августа, 2020, 09:02

В сети появились кадры, как молодые люди в гражданской одежде огораживают ступени Дворца профсоюзов и Дворца республики в Минске

Об этом со ссылкой на Tut.by передает Еспресо.TV .

Читайте также: Выборы-2020 в Беларуси: как запугивает власть и к чему готовится оппозиция

Запись была сделана вечером в субботу, 8 августа.

Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb