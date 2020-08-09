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Espreso.tvМирВ Минске установили ограду вокруг Дворца республики

В Минске установили ограду вокруг Дворца республики

В сети появились кадры, как молодые люди в гражданской одежде огораживают ступени Дворца профсоюзов и Дворца республики в Минске

Об этом со ссылкой на Tut.by передает Еспресо.TV .

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Запись была сделана вечером в субботу, 8 августа.

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