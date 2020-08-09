Сторож школы в Минске раскрыла объемы фальсификаций на выборах и записала видео

9 августа, 2020, 14:17

Сторож минской школы № 204 Фоминск Светлана Владимировна раскрыла фальсификации во время досрочного голосования на выборах президента Беларуси

Ее видеообращение обнародовал телеграмм канал МКБ , передает Еспресо.TV .

На входе в учебное заведение она не прячась называет свои личные данные и описывает факты, свидетельствующие об умышленном завышении участковой избирательной комиссией явки на досрочном голосовании, которое длилось с 4 августа.

"В мои обязанности входит опрашивать всех на входе, какова цель их входа в школу", - пояснила женщина том, как она установила фальсификации.

Ее последние дежурства были 4 и 8 августа.

Далее слова Фоминск:

"4-го числа на избирательный участок, по моим подсчетам, прошло 32 люди. В итоговом протоколе за этот день значится 131 человек.

8-го числа на избирательный участок прошли 57 человек. А в "итоге" выяснилось, что на избирательный участок вроде пришли 252 человека ".

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