Интересы банка в Киеве: появилось видео задержания нападавшего
3 августа, 2020, 15:31
В сети опубликовали видео задержания мужчины, который захватил банк в центре Киева
Видео опубликовало hromadske.
Операцию провели сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".
"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно", - говорится в сообщении СБУ.
Сейчас сотрудниками спецслужбы проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы.
Мы сняли видео задержания мужчины, который угрожал взорвать банк в центре Киева pic.twitter.com/qQaiNkirOa- hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана.
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба, и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек
- Канал Еспресо вел прямую трансляцию событий.
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