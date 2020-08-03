Интересы банка в Киеве: появилось видео задержания нападавшего

3 августа, 2020, 15:31

В сети опубликовали видео задержания мужчины, который захватил банк в центре Киева

Видео опубликовало hromadske.

Операцию провели сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно", - говорится в сообщении СБУ. Сейчас сотрудниками спецслужбы проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы.

Мы сняли видео задержания мужчины, который угрожал взорвать банк в центре Киева pic.twitter.com/qQaiNkirOa - hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

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