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Espreso.tvОбществоИнтересы банка в Киеве: появилось видео задержания нападавшего

Интересы банка в Киеве: появилось видео задержания нападавшего


фото: ssu.gov.ua
В сети опубликовали видео задержания мужчины, который захватил банк в центре Киева

Видео опубликовало hromadske.

Операцию провели сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно", - говорится в сообщении СБУ.

Сейчас сотрудниками спецслужбы проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы.

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