В МИД Узбекистана проверяют, является ли Каримов их гражданином, - СМИ
3 августа, 2020, 17:08
В МИД Узбекистана рассказали журналистам, что проверяют информацию относительно гражданства Сухроба Каримова
Об этом узбекские дипломаты сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".
Узбекские дипломаты по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан в ходе спецоперации.
"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, который угрожал взорвать здание, гражданином Узбекистана", - отметил дипломат.
- Напомним, 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана .
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требует сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
- Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка.
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