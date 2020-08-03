В МИД Узбекистана проверяют, является ли Каримов их гражданином, - СМИ

3 августа, 2020, 17:08

В МИД Узбекистана рассказали журналистам, что проверяют информацию относительно гражданства Сухроба Каримова

Об этом узбекские дипломаты сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

Узбекские дипломаты по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан в ходе спецоперации.

"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, который угрожал взорвать здание, гражданином Узбекистана", - отметил дипломат.

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