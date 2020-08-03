Скорее всего, это будет безальтернативный арест, - Геращенко о мере пресечения для нападавшего в киевском банке

3 августа, 2020, 20:22

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности

Об этом Геращенко сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Он находится в Службе безопасности Украины. Он задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца ", - рассказал заместитель главы МВД.

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