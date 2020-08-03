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Espreso.tvОбществоСкорее всего, это будет безальтернативный арест, - Геращенко о мере пресечения для нападавшего в киевском банке

Скорее всего, это будет безальтернативный арест, - Геращенко о мере пресечения для нападавшего в киевском банке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности

Об этом Геращенко сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Он находится в Службе безопасности Украины. Он задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца ", - рассказал заместитель главы МВД.

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  • Напомним, 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
  • По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана .
  • Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и потребовал сделать заявление в СМИ.
  • СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба, и требовал 40 тыс. грн
  • В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек .
  • Спецподразделение СБУ "Альфа" вскоре нейтрализовало и задержало мужчину, который захватил отделение банка.
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