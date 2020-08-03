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Espreso.tvОбществоАдаптивный карантин: Зеленский требует от правительства разъяснить новые условия карантина, как происходит деление на четыре зоны

Адаптивный карантин: Зеленский требует от правительства разъяснить новые условия карантина, как происходит деление на четыре зоны


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабмина четкой коммуникации с народом об условиях адаптивного карантина и распределении на четыре зоны

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполняемость коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской области и Буковине - более 40%.

Отмечается, что Зеленский требует четкой коммуникации правительства с людьми об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа, и как именно происходит разделение на четыре зоны.

  • 3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина в Украине.
  • С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.
  • В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.
  • В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.
  • В Луцке не будут вводить жесткого карантина в связи с отнесением города к "красной" зоне государственной комиссией.

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