Адаптивный карантин: Зеленский требует от правительства разъяснить новые условия карантина, как происходит деление на четыре зоны

3 августа, 2020, 16:06

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполняемость коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской области и Буковине - более 40%.

Отмечается, что Зеленский требует четкой коммуникации правительства с людьми об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа, и как именно происходит разделение на четыре зоны.

3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина в Украине.

С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.

В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.

В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.

В Луцке не будут вводить жесткого карантина в связи с отнесением города к "красной" зоне государственной комиссией.

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