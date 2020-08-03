В Украине вступил в силу зональный карантин
Решение принято на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 31 июля.
Украина разделена на четыре зоны по уровню распространения COVID - зеленая, красная, оранжевая и желтая.
Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров при проведении массовых мероприятий.
Желтая зона аналогична зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Оранжевая зона - кроме вышеперечисленного, запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.
Красная зона: города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.
Местные органы власти Луцка и Тернополя отказались усиливать ограничения. В горсовете заявили, что не видят оснований для усиления карантина.
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Оранжевая: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.
Желтая: Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Зеленая: все остальные города и районы.
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