Горсовет Тернополя выразил "решительное несогласие" с отнесением города к "красной" карантинной зоне
3 августа, 2020, 11:01
Тернопольский городской совет заявил о "решительном несогласии" с тем, что город занесли в "красную" зону карантина с самыми большими ограничениями
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook .
"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие с отнесением нашего города к т.н. "красной" зоне карантина и транспортной блокадой, введенной чиновниками правительства Украины", - написал он.
- В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.
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