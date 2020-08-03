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Espreso.tvОбществоГорсовет Тернополя выразил "решительное несогласие" с отнесением города к "красной" карантинной зоне

Горсовет Тернополя выразил "решительное несогласие" с отнесением города к "красной" карантинной зоне


фото: 0352.ua
Тернопольский городской совет заявил о "решительном несогласии" с тем, что город занесли в "красную" зону карантина с самыми большими ограничениями

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook .

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие с отнесением нашего города к т.н. "красной" зоне карантина и транспортной блокадой, введенной чиновниками правительства Украины", - написал он.

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