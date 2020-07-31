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Espreso.tvОбществоУкрзализныця отменила остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за условий карантина

Укрзализныця отменила остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за условий карантина

С 3 августа поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Ограничение касается таких поездов:

  • №41 / 42 Днипро - Трускавец,
  • №98 / 97 Ковель - Киев,
  • №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
  • №12 / 11 Одесса - Львов,
  • №81 / 82 Киев - Ужгород,
  • №49 / 50 Киев - Трускавец,
  • №136 / 135 Черновцы - Одесса,
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород,
  • №110 / 109 Львов - Херсон,
  • №86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
  • №715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам, которые должны были ехать в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов.

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