Укрзализныця отменила остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за условий карантина
31 июля, 2020, 21:53
С 3 августа поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Ограничение касается таких поездов:
- №41 / 42 Днипро - Трускавец,
- №98 / 97 Ковель - Киев,
- №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
- №12 / 11 Одесса - Львов,
- №81 / 82 Киев - Ужгород,
- №49 / 50 Киев - Трускавец,
- №136 / 135 Черновцы - Одесса,
- №108 / 107 Одесса-Ужгород,
- №110 / 109 Львов - Херсон,
- №86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
- №715 / 716 Киев-Львов.
Пассажирам, которые должны были ехать в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов.
- 31 июля в Украине представили карту с районированием 4 зон карантина.
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