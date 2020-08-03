Луцкий горсовет постановил не усиливать карантин

3 августа, 2020, 13:19

В Луцке не станут вводить жесткий карантин из-за отнесения города к "красной" зоне государственной комиссией

Об этом сообщают Волынские новости со ссылкой на решение горсовета.

Депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Луцка к "красной" зоне эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке есть достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Поэтому предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Так что в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и пр.

В субботу состоялось совещание, где обсудили все показатели по эпидемиологическому состоянию.

Профильный заместитель городского головы, депутат Константин Петрочук отметил: "Не нужно останавливать жизнедеятельность города".

Он отметил, что решение комиссии ТЭБ и ЧС является противоречащим Конституции.

Также этим решением горсовет обращается в полицию с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Константин Петрочук отметил, что субъекты хозяйствования сами будут принимать решение относительно того, работать или нет. Городской совет, в свою очередь, будет предоставлять всем желающим юридическую помощь.

В горсовете отметили, что непонятно, по какому принципу Луцк отнесли к "красной" зоне.

Горсовет подчеркнул, что протокол государственной комиссии ТЭБ и ЧС незаконен, ведь согласно ст. 32 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению соответствующего главного государственного санитарного врача.

Поэтому решение комиссии ТЭБ и ЧС является противоречащим действующему законодательству.

"По моему мнению, это абсолютный правовой нигилизм", - сказал Игорь Полищук. Он отметил, что Луцк без всякой помощи со стороны государства является одним из образцовых городов, мощно подготовился к коронавирусу, выделив необходимые средства лечебным учреждениям и медикам.

Кроме того, депутат отметил, что есть ряд городов, где ситуация хуже, чем в Луцке, однако их не отнесли к "красной" зоне.

Напомним, ранее советник городского головы Луцка заявил, что власти областного центра не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что Луцк отнесен к "красной" зоне по распространению Covid-19

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