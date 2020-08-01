Тернополь выступил против усиления карантина: созывают сессию и готовы к народному сопротивлению

1 августа, 2020, 19:07

В городе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"С целью обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права Тернополя на труд и свободу передвижения, городской глава Сергей Надал в понедельник, 3 августа, созывает внеочередную сессию городского совета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя к "красной" зоне", - говорится в сообщении.

Основным вопросом внеочередной сессии станет обсуждение решения Государственной комиссией ТЭБ и ЧС, которым Тернополь отнесен к критическому уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное.

Чиновники считают необоснованными такие выводы, приводя основные показатели эпидемиологической ситуации в городе, по состоянию на 1 августа:

среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24)

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель - 11);

показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (показатель - 10).

"Важно отметить, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива", - информируют в ТГС.

Сразу после решения правительства мэр Тернополя Сергей Надал уже отреагировал на него, утверждая, что оно лежит в политической плоскости, и выразил убеждение, что правительство пересмотрит этот документ.

Позже он повторно высказался по поводу ситуации на своей Фейсбук-странице:

"Я - против дискриминации нашего города чиновниками министерств. Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности по защите Тернополя в условиях экономической и политической блокады.

На данный момент с понедельника, 3 августа, мы рекомендуем разрешить работу всех субъектов хозяйствования в соответствии с решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические условия, в частности масочный режим, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений".

Против "зонирования" и усиления карантинного режима выступили также в горсоветах Луцка и Ивано-Франковска .