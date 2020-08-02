Степанов отреагировал на "карантинные" заявления мэров Тернополя и Луцка

2 августа, 2020, 14:19

Министр уверяет, что никакой политики в отнесении того или иного города к "красной" зоне нет

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 августа заявил, что при отнесении любого города к "красной" карантинной зоне учитывают только цифры, никаких политических предпочтений.

"За каждыми действиями, которые делает Министерство здравоохранения по рекомендациям установления тех или иных ограничений на той или иной территории, стоят чисто цифры, больше ничего не стоит. Для того чтобы мы могли контролировать уровень заболеваемости и вовремя оказывать медицинскую помощь. Не стоит никакой политики, предпочтений относительно того или иного региона. Стоят только цифры. Прошу вас с пониманием к этому отнестись. Потому что все эти действия направлены на сохранение здоровья и жизни", - сказал Степанов.

Кроме того, добавил министр, на местном уровне карантин могут только усиливать.

"Условия карантина устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут лишь усиливать, если считают нужным. Но в любом случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - подчеркнул глава Минздрава .

Министр добавил, с 1 августа в Украине действует новое постановление об установлении карантина. Так, в каждом регионе, в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 устанавливается свой уровень карантина - это так называемые зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.

Степанов напомнил, что для определения уровня опасности на той или иной территории учитывают четыре показателя: заполненность коек в больницах, не должна превышать 50%; среднее количество проведенных тестов (не менее 24 на 100 тыс. населения) коэффициент новых выявленных случаев инфицирования (не более 11%); и динамика распространения - не более 10%.

Напомним, против «зонирования» и усиления карантинного режима выступили в горсоветах Тернополя , Луцка и Ивано-Франковска. В свою очередь, на Львовщине обещали усилить контроль за соблюдением карантина.