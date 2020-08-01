На Львовщине усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий

1 августа, 2020, 12:48

В области будут действовать мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований

Соответствующее распоряжение подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель главы Львовской областной государственной администрации Иван Собко.

Так, согласно распоряжению, во Львовской области будут действовать мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций и ОТО, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции. Мобильные группы ежедневно будут проверять соблюдение противоэпидемических требований деятельности предприятий торговли, общественного питания и в общественном транспорте. В случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

Также в распоряжении говорится о необходимости проведения профилактической и разъяснительной работы по соблюдению карантина в церквях во время богослужений.

Напомним, в представлении главного государственного санитарного врача Львовской области Романа Павлива, департамент по вопросам культуры, национальностей и религии Львовской ОГА обязывают довести до руководства религиозных конфессий области такие рекомендации:

1. Богослужение и другие религиозные мероприятия проводить на территории (открытом воздухе) с обеспечением физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра, участники должны быть в масках.

2. Рассмотреть возможность и в виде исключения, учитывая высокий уровень заболеваний COVID-19, причащать мирян ложечками одноразового использования с последующим их обеззараживанием.

3. Религиозные мероприятия не должны проводить священнослужители и принимать в них участие лица с признаками простудных заболеваний и симптомами COVID-19.

Добавим, за минувшие сутки на Львовщине еще у 145 человек обнаружили коронавирус.

Напомним также, что против усиления карантина выступили в Луцком и Тернопольском горсоветах.