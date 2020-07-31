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Espreso.tvОбществоУкраина разделена на 4 зоны карантина: Киев оказался в "зеленой" - с наименьшим количеством ограничений

Украина разделена на 4 зоны карантина: Киев оказался в "зеленой" - с наименьшим количеством ограничений


фото: reuters
31 июля в Украине представили карту с районированием 4 зон карантина по старой системе административных районов

Об этом сообщил министр без портфеля Олег Немчинов в Telegram.

Теперь бывшие районы разделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поделили Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров при проведении массовых мероприятий.

Желтая зона - кроме вышеперечисленного, запрещено также посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

  • Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области;
  • Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
  • Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
  • Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межигорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянський районы Ивано-Франковской области;
  • Жолковский, Яворивский и Каменка-Бугский районы Львовской области;
  • Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Глыбоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Оранжевая зона - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

  • Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
  • Тисьменицький район Ивано-Франковской области;
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Бучацкий район Тернопольской области.

Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.

  • Луцк и Тернополь;
  • Кицманский район Черновицкой области.

По последним данным, эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

  • Отметим, 30 июля председатель Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что столица находится в желтой зоне и в августе может оказаться в оранжевой.

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