Украина разделена на 4 зоны карантина: Киев оказался в "зеленой" - с наименьшим количеством ограничений
Об этом сообщил министр без портфеля Олег Немчинов в Telegram.
Теперь бывшие районы разделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны
Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поделили Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.
Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров при проведении массовых мероприятий.
Желтая зона - кроме вышеперечисленного, запрещено также посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области;
- Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межигорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянський районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Каменка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;
- Глыбоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Оранжевая зона - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- Тисьменицький район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Бучацкий район Тернопольской области.
Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.
- Луцк и Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
По последним данным, эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
- Отметим, 30 июля председатель Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что столица находится в желтой зоне и в августе может оказаться в оранжевой.
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