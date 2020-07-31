 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: правительство обнародовало новые правила адаптивного карантина

Коронавирус в Украине: правительство обнародовало новые правила адаптивного карантина

Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина с 1 августа. Все регионы будут разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Об этом говорится на Правительственном портале.

Отмечается, что адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Поэтому завтра, 1 августа, в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную, по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне (+ ограничения зеленой), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой) запрещает:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В свою очередь красная зона (+ ограничения оранжевой) запрещает:

- работу общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Для пересечения границы: из стран "зеленой зоны" - нужен только страховой полис. Для стран из "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней. Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый". Среди обязательных требований - ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м, заполненность кинотеатров - не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям МЗ, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскринингу на входе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать