Коронавирус в Украине: правительство обнародовало новые правила адаптивного карантина

31 июля, 2020, 15:53

Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина с 1 августа. Все регионы будут разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Об этом говорится на Правительственном портале.

Отмечается, что адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Поэтому завтра, 1 августа, в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную, по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне (+ ограничения зеленой), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой) запрещает:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В свою очередь красная зона (+ ограничения оранжевой) запрещает:

- работу общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Для пересечения границы: из стран "зеленой зоны" - нужен только страховой полис. Для стран из "красной зоны" - нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней. Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый". Среди обязательных требований - ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м, заполненность кинотеатров - не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям МЗ, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскринингу на входе.

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