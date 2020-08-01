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Espreso.tvОбщество"Попахивает политической целесообразностью!" Против усиления карантина выступил и мэр Ивано-Франковска

"Попахивает политической целесообразностью!" Против усиления карантина выступил и мэр Ивано-Франковска


фото: martsinkiv.if.ua
Власти вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами, - считает Руслан Марцинкив

Об этом глава областного центра написал на своей странице в facebook.

"Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами! Запретили общественный транспорт в Тернополе и Луцке, ограничения работы спортклубов и мероприятий в Одессе и Львове!", - считает Ивано-Франковский городской глава.

Далее он выложил свое видение проблемы, подавая перечень необходимых шагов для преодоления эпидемии:

"1. Помогите медикам, а не запрещайте! Не хватает лекарств, ИФА тесты на деньги местного самоуправления покупается, другие доплаты из местного бюджета! На что идет Ковидний фонд!

2. Наведите порядок с ПЦР-тестированием! Не секрет у частника - это быстро и качественно, а в государстве долго и по блату!

3. Учтите мнению ненавистного местного самоуправления при принятии того или иного решения об ограничении, сохраним совместно рабочие места! "

"Вывод один - это разделение на зоны очень субъективное и уже попахивает политической целесообразностью!", - подытожил Руслан Марцинкив.

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