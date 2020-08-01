"Попахивает политической целесообразностью!" Против усиления карантина выступил и мэр Ивано-Франковска
Об этом глава областного центра написал на своей странице в facebook.
"Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами! Запретили общественный транспорт в Тернополе и Луцке, ограничения работы спортклубов и мероприятий в Одессе и Львове!", - считает Ивано-Франковский городской глава.
Далее он выложил свое видение проблемы, подавая перечень необходимых шагов для преодоления эпидемии:
"1. Помогите медикам, а не запрещайте! Не хватает лекарств, ИФА тесты на деньги местного самоуправления покупается, другие доплаты из местного бюджета! На что идет Ковидний фонд!
2. Наведите порядок с ПЦР-тестированием! Не секрет у частника - это быстро и качественно, а в государстве долго и по блату!
3. Учтите мнению ненавистного местного самоуправления при принятии того или иного решения об ограничении, сохраним совместно рабочие места! "
"Вывод один - это разделение на зоны очень субъективное и уже попахивает политической целесообразностью!", - подытожил Руслан Марцинкив.
- Напомним также, что против усиления карантина выступили в Луцком и Тернопольском горсоветах. А на Львовщине усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
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