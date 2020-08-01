В Луцке не будут усиливать карантин, - советник городского главы

1 августа, 2020, 09:41

Власти областного центра не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что Луцк отнесен к "красной" зоне по распространению Covid-19

Об этом написал на странице в Facebook советник мэра Игорь Полищук.

В Луцке, который попал в опасную "красную" зону по распространению Covid-19, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения, заявил Игорь Полищук.

Он отметил "непонятности" мотивов отнесения города к так называемой "красной" зоне. Потому что, утверждает советник мэра, в последнее время в статистике уровня заболеваемости Covid-19 в Луцке ничего не изменилось.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости Covid-19 в городе ничего не изменилось ", - написал он.

Полищук напомнил, что "красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы. По его мнению это приведет к отсутствию работы и средств для жизни у тысяч жителей города, увеличит недоемки в городской бюджет и повлечет огромные неудобства и проблемы для десятков тысяч жителей города.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения ", - отметил Игорь Полищук.