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Espreso.tvКриминалЛуцкий террорист Кривош объявил в СИЗО голодовку, - адвокат

Луцкий террорист Кривош объявил в СИЗО голодовку, - адвокат


фото: Укрінформ
Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, объявил в СИЗО голодовку

Об этом заявил адвокат задержанного Сергей Тиможинский, сообщает ВолиньPost .

По его словам, Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности - немотивированное, по его убеждению, применение наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Зато пока нет решения суда, каким бы он был признан преступником.

Кроме того, по словам защитника, его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

Зато в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

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