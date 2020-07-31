"Вагнеривци" в Беларуси: Офис генпрокурора объявил подозрения 28 лицам и потребует экстрадицию

31 июля, 2020, 18:16

Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

28 лицам, из которых 9 - граждане Украины, объявлено о подозрении за участие в террористической организации.

ОГП выразил намерение требовать выдачи этих лиц в Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления на Донбассе.

"В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".

Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.

На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.

А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.