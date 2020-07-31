"Вагнеривци" в Беларуси: Офис генпрокурора объявил подозрения 28 лицам и потребует экстрадицию
31 июля, 2020, 18:16
Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
28 лицам, из которых 9 - граждане Украины, объявлено о подозрении за участие в террористической организации.
ОГП выразил намерение требовать выдачи этих лиц в Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления на Донбассе.
"В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
- Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом.
- А представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.
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