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Espreso.tvОбществоЗадержанные под Минском боевики работают на белорусскую фирму и были в стране проездом, - посол России

Задержанные под Минском боевики работают на белорусскую фирму и были в стране проездом, - посол России

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК Вагнера, задержанные под Минском, "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом

"Русские, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал Мезенцев, сообщает пресс-служба посольства.

По словам посла, основанием для приезда россиян в страну стал "заключен контакт с одной из коммерческих фирм" Беларуси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не признает украинского гражданства задержанных. По его словам, это граждане России.

Также Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.

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  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об учениях под Псковом и Невелем новых групп боевиков.

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