Задержанные под Минском боевики работают на белорусскую фирму и были в стране проездом, - посол России
"Русские, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал Мезенцев, сообщает пресс-служба посольства.
По словам посла, основанием для приезда россиян в страну стал "заключен контакт с одной из коммерческих фирм" Беларуси.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не признает украинского гражданства задержанных. По его словам, это граждане России.
Также Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об учениях под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
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