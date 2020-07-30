Задержанные под Минском боевики работают на белорусскую фирму и были в стране проездом, - посол России

30 июля, 2020, 18:15

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что наемники ЧВК Вагнера, задержанные под Минском, "работали на коммерческую фирму в Беларуси", но были в стране проездом

"Русские, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал Мезенцев, сообщает пресс-служба посольства.

По словам посла, основанием для приезда россиян в страну стал "заключен контакт с одной из коммерческих фирм" Беларуси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не признает украинского гражданства задержанных. По его словам, это граждане России.

Также Песков подчеркнул, что в России официально нет такого понятия как ЧВК.

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