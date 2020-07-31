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Espreso.tvОбществоПо делу луцкого нападающего назначили 30 экспертиз и допросили около полусотни людей, - СБУ

По делу луцкого нападающего назначили 30 экспертиз и допросили около полусотни людей, - СБУ


фото: konkurent
В деле по захвату Максимом Кривошем автобуса в Луцке допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля, а также назначены 30 экспертиз

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Волынской области.

"В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей - 33 человека, также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого", - сообщил начальник следственного отдела УСБУ в Волынской области Александр Хитрик.

Он отметил, что назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническую, судебно-баллистическую, холодного оружия, автотовароведческую и лингвистическую.

Во время брифинга Хитрик также продемонстрировал фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у Кривоша при задержании 21 июля.

Эти "купюры" подозреваемый перед задержанием правоохранителями, предлагал водителю захваченного рейсового автобуса "в качестве оплаты за проезд".

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Тщательно также изучаются все заявления о предстоящих возможных терактах, сделанные Кривошем.

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