По делу луцкого нападающего назначили 30 экспертиз и допросили около полусотни людей, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Волынской области.
"В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей - 33 человека, также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого", - сообщил начальник следственного отдела УСБУ в Волынской области Александр Хитрик.
Он отметил, что назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническую, судебно-баллистическую, холодного оружия, автотовароведческую и лингвистическую.
Во время брифинга Хитрик также продемонстрировал фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у Кривоша при задержании 21 июля.
Эти "купюры" подозреваемый перед задержанием правоохранителями, предлагал водителю захваченного рейсового автобуса "в качестве оплаты за проезд".
Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Тщательно также изучаются все заявления о предстоящих возможных терактах, сделанные Кривошем.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены.
- Книгу, 2014-го года издания, которую написал луцкий нападающий Максим Кривош, отправили на экспертизу.
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