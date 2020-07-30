В Беларуси арестовали политтехнолога, которого связывают с оппозицией
30 июля, 2020, 07:57
В Беларуси арестовали политтехнолога Виталия Шклярова, который работает в США
Об этом сообщает Радио Свобода.
На телеграмм-канале Шклярова появилось короткое сообщение: «Арестован».
Сам Шкляров ранее отрицал, что является политтехнологом оппозиционного кандидата Тихановского.
Шкляров ранее работал в избирательных кампаниях экс-президента США Барака Обамы, сенатора Берни Сандерса, грузинской оппозиции и российской телеведущей Ксении Собчак.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР".
- Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины.
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