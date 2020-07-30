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Espreso.tvМирВ Беларуси арестовали политтехнолога, которого связывают с оппозицией

В Беларуси арестовали политтехнолога, которого связывают с оппозицией


фото: Радіо Свобода
В Беларуси арестовали политтехнолога Виталия Шклярова, который работает в США

Об этом сообщает Радио Свобода.

На телеграмм-канале Шклярова появилось короткое сообщение: «Арестован».

Сам Шкляров ранее отрицал, что является политтехнологом оппозиционного кандидата Тихановского.

Шкляров ранее работал в избирательных кампаниях экс-президента США Барака Обамы, сенатора Берни Сандерса, грузинской оппозиции и российской телеведущей Ксении Собчак.

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  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР".
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