Кривонос: Киев может потребовать выдачи украинцев-"вагнеровцев", задержанных в Беларуси

30 июля, 2020, 07:15

Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании "Вагнер"

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, информирует 5 канал .

Он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", - отметил заместитель секретаря СНБО.

По его словам, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси. Во-вторых, отбило бы желание врагов Украины использовать территорию Беларуси как плацдарм для действий против нашей страны.