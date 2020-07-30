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Espreso.tvОбществоКривонос: Киев может потребовать выдачи украинцев-"вагнеровцев", задержанных в Беларуси

Кривонос: Киев может потребовать выдачи украинцев-"вагнеровцев", задержанных в Беларуси


фото: Укрінформ
Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании "Вагнер"

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, информирует 5 канал .

Он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", - отметил заместитель секретаря СНБО.

По его словам, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси. Во-вторых, отбило бы желание врагов Украины использовать территорию Беларуси как плацдарм для действий против нашей страны.

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