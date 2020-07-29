 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосол РФ в Беларуси прокомментировал информацию о задержании под Минском наемников ЧВК "Вагнера"

Посол РФ в Беларуси прокомментировал информацию о задержании под Минском наемников ЧВК "Вагнера"


фото: mid.ru
Российские дипломаты не получили от правоохранительных органов Беларуси никаких сведений о задержании россиян, которых называют наемниками ЧВК "Вагнера"

Об этом в комментарии ТАСС заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Посольство не имеет официальной информации о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруси", - сказал он.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК" Вагнера ".

Читайте также: Белорусское телевидение показало видео прибытия "русских ПВК Вагнера" и их задержания под Минском

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать