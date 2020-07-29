Посол РФ в Беларуси прокомментировал информацию о задержании под Минском наемников ЧВК "Вагнера"
Об этом в комментарии ТАСС заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Посольство не имеет официальной информации о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруси", - сказал он.
Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК" Вагнера ".
Читайте также: Белорусское телевидение показало видео прибытия "русских ПВК Вагнера" и их задержания под Минском
Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-