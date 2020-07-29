Посол РФ в Беларуси прокомментировал информацию о задержании под Минском наемников ЧВК "Вагнера"

29 июля, 2020, 17:07

Российские дипломаты не получили от правоохранительных органов Беларуси никаких сведений о задержании россиян, которых называют наемниками ЧВК "Вагнера"

Об этом в комментарии ТАСС заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Посольство не имеет официальной информации о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруси", - сказал он.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК" Вагнера ".

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Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.