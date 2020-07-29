"Приехали не сегодня и не вчера": эксперт назвал возможные причины появления в Беларуси боевиков "Вагнера"

29 июля, 2020, 21:52

Участники ЧВК "Вангера" могли приехать в Беларусь для провокации акций для дестабилизации

Об этом заявил политический эксперт Игар Тышкевич в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Они приехали не сегодня и не вчера. И сам Лукашенко анонсировал, еще 24 числа (июля - ред.), что в Беларуси есть боевики и сам назвал цифру около 200 человек. Далее была очень интересная ситуация. Лукашенко до сегодняшнего дня объехал все ключевые силовые структуры, военные части спецназа и внутренних войск. Лишь после того, как он объехал их все, встретился с командованием, произошло задержание ", - сказал он.

Он выдвинул версию, что это может быть попытка Лукашенко убедиться в лояльности силовиков.

Тышкевич считает, что пророссийские выступления опасные для президента.

"Здесь интересная ситуация, что в государстве сложился общенациональный консенсус по вопросу независимости", - добавил эксперт.

Он прокомментировал задержание бойцов ЧВК "Вагнер"

"Силовые акции, по крайней мере доводить до такого уровня просто накала, можно организовать. Это можно оправдать обычной провокацией. На самом деле, подраться или наброситься на кого-то силовиков, такой вариант также возможен", - сказал Ташкевич.

Он добавил, что вариант транзита также возможен, но не в таких объемах.